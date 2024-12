Konflikt eskaliert: Nachbarschaftsstreit löst Cobra-Einsatz aus

Symbolfoto

Symbolfoto Ein langjähriger Nachbarschaftsstreit führte am 3. Dezember zu einem Großaufgebot der Polizei in Lochen am See. Braunau/OÖ Polizeieinsatz

Ein langjähriger Nachbarschaftsstreit führte am 3. Dezember zu einem Großaufgebot der Polizei in Lochen am See.