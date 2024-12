Villacher Restaurant verabschiedet sich: „Es war echt schön“

Das Leiner-Restaurant hielt in dem großen leeren Gebäude in Villach lange die Stellung.

„Es ist leider so weit …“ – so beginnt ein Social-Media-Posting des kikaLeiner-Restaurants in Villach. Dass darauf keine frohe Botschaft folgt, liegt auf der Hand. Das Bild über dem Post spricht eine klare Sprache: „We are CLOSED, sorry“, wird den Followern dort mitgeteilt.

kikaLeiner-Restaurants insolvent

Nach dem erneuten Insolvenzantrag der Möbelgruppe kikaLeiner am 12. November wurde in der Vorwoche bekannt, dass auch die „Leiner & kika“-Restaurants (betrieben von der LeiKi Gastro Alpha GmbH und der LeiKi Gastro Beta GmbH) Insolvenz anmelden mussten. Betroffen sind 18 Restaurants an ebensovielen österreichweiten Standorten sowie 139 Dienstnehmer. Trotz Passiva in Millionenhöhe wird laut Angaben des Alpenländischen Kreditorenverbands von beiden Firmen eine Unternehmensfortführung angestrebt, wobei auf eine Entschuldung im Rahmen eines Sanierungsplans gesetzt wird.

Neugestaltung ab Mitte 2025 geplant

Das kleine Leiner-Restaurant hielt im großen Leiner-Gebäude in Villach bis jetzt wacker die Stellung. Nicht mehr über den Haupteingang, sondern über einen neuen Eingang „ums Eck“ konnten die Gäste das Gasthaus im zweiten Stock erreichen, wie die Schilder besagten. Doch nun wird es auch im zweiten Stock des großen Gebäudes vorerst dunkel bleiben. Ein Lichtblick: Im Juni wurde bekannt, dass die „Supernova-Gruppe“ aus Graz, der das ehemalige Leiner-Gebäude gehört, neue Mieter gefunden hat: Auf den über 20.000 Quadratmetern Fläche sollen voraussichtlich ab Mitte 2025 verschiedenste Geschäfte eröffnen, darunter etwa Modegeschäfte und ein Discounter. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, welcher Discounter hier den Mietvertrag unterschrieben hat. Auch ein Fitnessareal, Restaurants und Schlechtwetter-Attraktionen sind geplant.

Dankesworte zum Abschied

Doch das Leiner-Restaurant wird diese Neugestaltung der ehemaligen Leiner-Flächen nicht mehr miterleben und davon profitieren können. Auch bei Google Maps findet sich bereits der Hinweis „Dauerhaft geschlossen“, wenn man nach dem Lokal in der Kärntner Straße sucht. „Ein herzliches Dankeschön an meine Mitarbeiter … bestes Team überhaupt“, erklären die Betreiber in ihrem Abschiedsposting. Auch den Gästen sprechen sie ihren Dank aus, bevor sie den Beitrag mit den Worten abschließen: „Es war echt schön mit euch allen … Alles Gute“.