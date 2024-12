Erfolgreiche Ermittlungen: Täter (12, 13) nach Raubversuch erwischt

Dank gründlicher Ermittlungsarbeit gelang es dem Landeskriminalamt Wien einen 12-Jährigen und einen 13-Jährigen, als Tatverdächtige eines versuchten Raubes ausfindig zu machen.

Angriff in der Parkanlage

Der Vorfall ereignete sich am 4. August 2024 in Wien-Brigittenau, als die beiden Täter – ein 13-jähriger Ukrainer und ein 12-jähriger Österreicher – zwei unmündige Opfer in einer Parkanlage ansprachen. Zunächst wurden die Opfer verbal attackiert, beschimpft und bespuckt. In der Folge dann auch mit geringer Körperkraft attackiert.

Flucht der Opfer verhindert Schlimmeres

Glücklicherweise gelang es den Opfern, sich rechtzeitig von den Tätern zu befreien und vor weiteren Angriffen zu flüchten. Die Tatverdächtigen konnten keine Wertgegenstände erbeuten. Nach der Aufklärung des Vorfalls wurden die beiden Angreifer angezeigt und müssen sich nun wegen versuchten Raubes verantworten.