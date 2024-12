Aus für Cotidiano Klagenfurt: Heuplatz verliert beliebten Treffpunkt

Der Cotidiano-Standort am Heuplatz in Klagenfurt steht vor der Schließung.

Seit November des Vorjahres haben auch die Klagenfurterinnen und Klagenfurter die Möglichkeit, im Cotidiano zu speisen – vom Frühstück über Lunch bis hin zum After-Work-Snack bietet das Franchiselokal den ganzen Tag über kulinarische Schmankerln an. Doch nicht mehr lange: „Der Standort in Klagenfurt am Heuplatz wird ab dem neuen Jahr nicht mehr durch Cotidiano betrieben“, gaben die Verantwortlichen auf Anfrage von 5 Minuten bekannt.

Strategische Gründe für Schließung

Die Hauptgründe für die Schließung waren strategischer Natur: „Der lokale Betreiber hat sich entschieden, seinen Fokus auf den Cotidiano-Standort in Villach sowie auf seine weiteren gastronomischen Aktivitäten zu legen“, heißt es seitens der Gustoso-Gruppe, wo man die Schließung durchaus bedauert. Die Entscheidung sei jedoch das „Ergebnis umfassender Überlegungen und strategischer Planungen unseres Franchisepartners“ gewesen.

Gäste und Betreiber bedauern Cotidiano-Aus

Dennoch fiel die Entscheidung nicht leicht, habe sich doch das Cotidiano in Klagenfurt als moderner Treffpunkt für eine breite Zielgruppe etabliert. Die Betreiber weisen darauf hin, dass mit Cotidiano Akzente für eine zeitgemäße Gastronomie gesetzt werden würden: „Durch die Öffnung an sieben Tagen in der Woche von morgens bis abends bietet das Konzept großes Potenzial.“ Dementsprechend hätten auch viele Gäste mit Bedauern auf die Nachricht von der Schließung reagiert. Und auch seitens der Gustoso-Gruppe schaut man jedenfalls gerne auf die Cotidiano-Zeit in Klagenfurt zurück: „Rückblickend war das letzte Jahr durch die engagierte Arbeit des Teams und den treuen Zuspruch unserer Gäste geprägt.“

Zukunft des Standorts noch unklar

Im Moment wird geprüft, wer den Standort am Heuplatz in Zukunft betreiben wird. „In diesem Zusammenhang prüfen wir auch innerhalb der Gustoso-Gruppe, welche Ausrichtung sich für diesen Standort am besten eignet“, heißt es seitens der Gustoso-Gruppe, zu der das Cotidiano-Franchise gehört. Die Mitarbeiter des Klagenfurter Standorts seien rechtzeitig und in einem persönlichen Rahmen über die Entscheidung zur Schließung informiert worden. Dabei war es den Betreibern wichtig, „transparent und respektvoll mit allen Beteiligten umzugehen“. Wer auch in Zukunft den Cotidiano-Flair nicht missen möchte, kann in Kärnten den Standort am Villacher Hauptplatz besuchen und dort morgens, mittags und abends die hochwertige und trotzdem schnelle Küche und an bestimmten Terminen sogar Live-Musik genießen.