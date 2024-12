Tragische Woche auf den Straßen: Acht Verkehrstote in Österreich

In der vergangenen Woche starben acht Menschen bei Verkehrsunfällen in Österreich, darunter mehrere schwere Kollisionen.

3. Dezember 2024

In der letzten Woche gab es acht Todesopfer auf den österreichischen Straßen. In dieser tragischen Woche starben vier Autofahrer, zwei Mitfahrer, ein Radfahrer und ein Fußgänger bei sieben Unfällen.

Tragödie auf der Landstraße: Zwei Tote bei Horrorcrash

Besonders schwerwiegend war ein Unfall am 25. November 2024 im Bezirk Amstetten, Niederösterreich. Hier geriet ein 38-jähriger Autofahrer in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Der Aufprall riss ihn und seinen 43-jährigen Beifahrer aus dem Leben. Beide verstarben noch an der Unfallstelle, nachdem sie im Fahrzeug eingeklemmt wurden. Weitere Unfallbeteiligte erlitten teils schwere Verletzungen und wurden ins Krankenhaus eingeliefert.

Österreichweite Unfallschwerpunkte: Wo die Tragödien geschahen

Insgesamt kam es zu tödlichen Unfällen auf verschiedenen Straßenarten: vier auf Landesstraßen B, zwei auf Landesstraßen L und weitere zwei auf Gemeindestraßen. Geografisch verteilten sich die Opfer auf Niederösterreich und Oberösterreich mit je zwei Toten sowie je einem in Wien, Salzburg, Kärnten und Tirol.

Unaufmerksamkeit als Todesursache: Tragische Unfälle durch Ablenkung

Die Hauptursachen für diese tragischen Unfälle liegen oft in Unachtsamkeit und Ablenkung. Drei der sieben Unfälle wurden auf diese Faktoren zurückgeführt, während je ein Unfall durch Vorrangverletzung und Missachtung von Ge- und Verboten verursacht wurde. In zwei Fällen konnte die genaue Unfallursache noch nicht geklärt werden. Unter den Opfern waren auch ausländische Staatsangehörige. Mit 332 Verkehrstoten im Jahr 2024 liegt die Zahl bisher unter der des Vorjahres, als 379 Menschen ihr Leben verloren. Dennoch bleibt die Zahl der Todesfälle auf den Straßen erschreckend hoch.