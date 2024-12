Wetter in der Steiermark: Der Mittwoch wird kalt und trüb

Am Mittwoch sollen die Temperaturen maximal 5 Grad erreichen.

Veröffentlicht am 3. Dezember 2024, 21:45 / ©5 Minuten

Die Sonne wird sich am Mittwoch voraussichtlich nur selten zeigen. „Wenn dann bevorzugt in den südlicheren Regionen“, sagen die Meteorologen voraus. In der Obersteiermark seien auch ein paar Schnee- oder Schneeregenschauer möglich. Größere Niederschlagsmengen würde man aber nicht erwarten. Die Frühtemperaturen bewegen sich zwischen -2 und 2 Grad. Die Tageshöchstwerte gehen voraussichtlich nicht über 5 Grad hinaus.