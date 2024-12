Gratis Advent-Stadtführung: Ein Weihnachtsspaziergang durch Graz

Bei dieser Stadtführung zeigt sich Graz von seiner weihnachtlichen Seite. „Ein Rundgang mit skurrilen-, friedlichen-, glitzernden-, auch ein bisschen kitschigen- und spannenden Geschichten rund um die schönste Zeit des Jahres“, versprechen die Veranstalter. Zu den Programmpunkten zählen dabei ein Spaziergang durch das „verrückte Wonder-Lend“ und das Griesviertel. Teilnehmer bekommen außerdem Insidertipps und Antworten auf folgende Fragen: Wo findet man Weihnachtsgeschenke „made in Graz“? Was regt auf und was beruhigt? Was ist auch heuer wieder Stadtgespräch? Für die besondere Stadtführung sind mehrere Termine angesetzt. Die nächste wird am 6. Dezember stattfinden.

Alle Infos im Überblick Termin: 6. Dezember, 17.30 Uhr, 14. Dezember, 16 Uhr, 22. Dezember, 16 Uhr

Dauer: 1,5 Stunden

Preis: free tour (am Ende der Führung ein angemessenes Trinkgeld)

Treffpunkt: Kunsthaus Anmeldungen werden unter discovergraz.at oder [email protected] oder unter T +43/677/63404732 erbeten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 03.12.2024 um 21:59 Uhr aktualisiert