Mittwochswetter: Wolkendecke über Kärnten

Hochnebelartige Wolken sind laut Prognose von GeoSphere Austria am Mittwoch in Österreichs südlichstem Bundesland zu erwarten. Im Laufe des Tages kann es von Nordwesten her zu Auflockerungen und sogar zu einigen Sonnenstrahlen kommen, „von Villach ostwärts bleibt es tagsüber meist dicht bewölkt“, heißt es seitens der GeoSpehre. Dort ist nicht mit viel Sonne zu rechnen, erst gegen Abend sollen die Wolken von Westen her auflockern. Es bleibt kühl bei Temperaturen zwischen einem und vier Grad.