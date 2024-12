Unbeständiges Wetter: Schnee und Regen am Mittwoch in Österreich

Am Mittwoch erwartet uns in Österreich größtenteils ein bewölkter Himmel, wie GeoSphere Austria berichtet. Besonders im Westen des Landes kann es zwischendurch zu Auflockerungen kommen, sodass die Sonne hin und wieder durchbricht. Doch die Alpenregionen werden voraussichtlich mit Regen- und Schneeschauern konfrontiert. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 500 und 700 Metern Seehöhe. Wer also in den höheren Lagen unterwegs ist, sollte sich auf winterliche Bedingungen einstellen.

Frostige Morgenstunden und milde Nachmittage

Der Wind wird schwach bis mäßig aus West- bis Nordwest wehen, was die ohnehin kühlen Temperaturen nicht wesentlich beeinflussen dürfte. Die Frühtemperaturen reichen von minus 6 bis plus 3 Grad, sodass es vor allem in den Morgenstunden recht frostig wird. Im Laufe des Nachmittags steigen die Temperaturen auf maximal 2 bis 6 Grad. Wer draußen unterwegs ist, sollte sich warm anziehen und auf die wechselhaften Wetterbedingungen vorbereiten.