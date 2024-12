21-Jährige auf Schutzweg erfasst: Unfalllenkerin ausgeforscht

Bereits in den frühen Morgenstunden des 20. November 2024 kam es kurz vor 6 Uhr zu jenem Verkehrsunfall, bei dem die vorerst unbekannte Pkw-Lenkerin eine 21-jährige Fußgängerin am Schutzweg angefahren und leicht verletzt hatte. Dabei dürfte die Frau die 21-Jährige beim Abbiegen am Schutzweg übersehen haben. In der Folge hielt die Frau ihr Fahrzeug an, entfernte sich nach einem kurzen Gespräch mit der 21-Jährigen jedoch wieder vom Unfallort, ohne die Polizei oder Rettungskräfte zu verständigen.

Unfalllenkerin ausgeforscht

Mit einem öffentlichen Zeugenaufruf suchte die Polizei in der Folge nach der Lenkerin des Unfallfahrzeuges bzw. möglichen Zeugen – mit Erfolg. Neben zwei unmittelbaren Augenzeuginnen des Unfalls, forschten Polizisten auch die 45-jährige Unfalllenkerin aus dem Bezirk Liezen aus.

Lenkerin meldet sich selbst bei der Polizei

Sie wurde durch eine Freundin auf den medialen Zeugenaufruf aufmerksam und meldete sich schließlich bei der Polizei. Auch die beiden Zeuginnen waren zuvor dem Aufruf in den Medien gefolgt. Bei der Einvernahme zeigte sich die 45-Jährige geständig. Dass sie die Polizei verständigen hätte müsse, sei ihr allerdings nicht klar gewesen. Die 45-Jährige wird angezeigt.