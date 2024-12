Kärnten nimmt Abschied von ehemaligem Journalisten

Bekanntlich machte Mario Wilplinger nämlich selbst eine seltene Autoimmunkrankheit zu schaffen. Darum setzte er sich zeit seines Lebens für den Verein „Niere Kärnten“ ein, war dort sogar Obmann. Aber auch sonst zeigte Wilplingers Karriereweg steil nach oben. Er war nicht nur als Journalist beim TV-Sender KT 1 sowie bei Antenne Kärnten tätig, sondern auch Pressesprecher der SPÖ Kärnten und später im Büro des Klagenfurter Bürgermeisters Christian Scheider. Zudem leitete er erfolgreich eine Werbeagentur.

Marios Wegbegleiter nehmen Abschied

Sowohl der Stadtchef Scheider, als auch Patrick Jonke, Klubobmann des Team Kärnten in Klagenfurt und Büroleiter des Bürgermeisters, wissen: „Seine Fähigkeiten und sein unermüdlicher Einsatz trugen entscheidend zum Wahlerfolg des Team Kärnten bei der Gemeinderatswahl 2021 bei, wonach er als Pressesprecher von Bürgermeister Christian Scheider tätig wurde.“

„Hinterlässt eine große Lücke“

Seine schwere Nierenerkrankung hätte sein Leben jedoch stark auf die Probe gestellt. „Trotz dieser Widrigkeiten zeigte Mario enorme Stärke und Lebensmut, was ihn zu einem Vorbild für viele machte“, so Scheider und Jonke unisono. Sein Verlust hinterlasse eine große Lücke. „Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit besonders bei seinem Ehemann Patrick, dem wir unsere volle Unterstützung zusichern. Mario wird in unseren Erinnerungen und in unseren Herzen weiterleben.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.12.2024 um 06:58 Uhr aktualisiert