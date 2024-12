Güterzug erfasste LKW: Bahnstrecke weiterhin gesperrt

Wegen der Kollision sind mehrere leere Autotransportwagen entgleist und der Lkw wurde stark beschädigt. Die Wagen, die Lok und der beschädigte Lkw müssen – teilweise mit Spezialgeräten – von der Unfallstelle abtransportiert werden. Diese Arbeiten laufen bereits auf Hochtouren. Auch die Gleise und weitere Teile der Infrastruktur sind stark beschädigt. Das genaue Ausmaß der Schäden auf der Strecke wird aktuell erhoben. Erst nach einem neuerlichen Lokalaugenschein bei Tageslicht kann prognostiziert werden, wann eines bzw. beide Gleise auf der Strecke wieder befahrbar sind. Nähere Details zum Unfall findest du hier: Güterzug kollidiert mit LKW: Lenker rettet sich in letzter Sekunde.

Bahnstrecke nach Unfall gesperrt: Schienenersatzverkehr eingerichtet

Derzeit können die Fernverkehrszüge auf der Südstrecke zwischen Bruck an der Mur und Leoben Hdf nicht fahren. Das betrifft die Züge Richtung Villach auf der Südstrecke. Die ÖBB haben für die Fahrgäste auf dieser Strecke einen Schienenersatzverkehr zwischen Bruck an der Mur und Leoben Hbf eingerichtet. Die Fernverkehrszüge auf der Südstrecke von Wien nach Graz sind nicht betroffen. Zwischen Graz Hbf und St. Michael können derzeit keine Fernverkehrszüge fahren. Auch auf dieser Strecke haben die ÖBB einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Im Nahverkehr sind die Züge zwischen Leoben Hbf und Bruck an der Mur betroffen. Auch für die Fahrgäste im Nahverkehr sind ein Schienenersatzverkehrsbusse unterwegs. Laut Störungskarte ist die Sperre vorerst bis 5. Dezember aufrecht. Inwiefern Nachtzüge in weiterer Folge von den Auswirkungen betroffen sind, werden die ÖBB am 4. Dezember nach dem Lokalaugenschein bekanntgeben.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.12.2024 um 07:02 Uhr aktualisiert