Es wird spannend! HSG Holding Graz trifft auswärts auf Bregenz

Mit 31:35 musste sich die HSG Holding Graz zum Saisonauftakt vor Heimpublikum geschlagen geben. Damals zog Tobias Wagner in seinem einzigen HLA Meisterliga Spiel in dieser Saison (Wechsel zum HC Erlangen) gemeinsam mit Nationalteamspieler Markus Mahr den Gastgebern den Zahn. Auswärts soll das anders werden! Mit zwölf Punkten stehen die Festspielstädter aktuell auf Tabellenplatz fünf, die Grazer mit vier Punkten weniger auf Platz zehn. Mit einem Sieg würde man den Anschluss an die obere Tabellenhälfte halten und wichtige Punkte im Fight um ein Viertelfinalticket holen.

HSG startet in die Rückrunde

„Bregenz Handball verfügt über viele individuelle starke Spieler, die gerade zuhause in dieser Saison starke Leistungen gezeigt haben. Die Verletzten- und Krankenliste hat sich gegenüber dem Auswärtsspiel in Ferlach aber gelichtet, das hilft uns natürlich. Und vielleicht gelingt uns ja wieder so ein Husarenstück, wie letzte Saison im Cup. Jedenfalls fahren wir sehr zuversichtlich nach Vorarlberg.“, so HSG Holding Graz Kapitän Ramon Raschid, dessen Einsatz aufgrund einer Fußverletzung fraglich ist. Los geht’s um 19 Uhr. Das Spiel wird live und kostenlos auf fan.at übertragen.