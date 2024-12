Warten auf Spotify Wrapped 2024: Wann kommt der Musik-Jahresrückblick?

Spotify hat sich in den vergangenen Jahren zu einer der beliebtesten Musik-Apps entwickelt. Weltweit verzeichnete der Dienst 640 Millionen Nutzer monatlich. Ein großer Teil von ihnen wartet aktuell gespannt auf Spotify Wrapped 2024. Doch alles von Anfang: Was ist Spotify Wrapped überhaupt?

Was ist Spotify Wrapped?

Einige kennen Spotify Wrapped eventuell aus den Instagram-Storys: User teilen damit ihren personalisierten Jahresrückblick. Diese Zusammenfassung des Hörverhaltens unterteilt sich unter anderem in die meistgespielten Songs, Alben und Podcasts des Jahres 2024 sowie die gesamte Hörzeit und mehr. Die Highlights aus Spotify Wrapped können dann einfach in den sozialen Medien geteilt werden.

Wann ist es so weit?

Spotify bietet dieses Feature jährlich an – und schon bald ist es heuer so weit. Doch was heißt bald? Seit Tagen heizt der Musik-Dienst die Vorfreude darauf in den Sozialen Medien und Co. ein. Ein fixes Datum wurde allerdings nicht genannt. Für gewöhnlich erscheint Spotify Wrapped in den ersten Dezembertagen – 2023 war es Mittwoch, der 29. November. Aus diesem Grund spekulierten Nutzer und Medien, dass Wrapped am heutigen Mittwoch, dem 4. Dezember 2024, veröffentlicht werden würde. Doch der Blick in die App zeigt – nichts! Spotify Wrapped ist noch nicht da. Der Ärger und die Ungeduld bei den Usern steigt daher etwas. In einem Posting schreibt der Musik-Dienst: „Ist bald wirklich so weit, wir versprechen’s euch!“

Kommentare: Spotify-Nutzer werden ungeduldig

©Screenshot Instagram spotifyde | Die Spotify-Nutzer warten gespannt auf Wrapped. ©Screenshot Instagram spotifyde | Doch langsam werden einige ungeduldig. ©Screenshot Instagram spotifyde | „Was heißt bald?“ ©Screenshot Instagram spotifyde | Wann Spotify-Wrapped 2024 letztlich veröffentlicht wird, ist unklar.

Wo erscheint Spotify Wrapped?

Wenn Spotify Wrapped 2024 schließlich da ist, erscheint dieses ganz einfach in der Spotify-App. Ein spezieller Bereich auf der Startseite führt die Nutzer direkt zu ihrer persönlichen Wrapped-Übersicht. Alternativ kann das Highlight auch über die Website von Spotify abgerufen werden. Spotify empfiehlt jedenfalls sicherzustellen, dass die Spotify-App auf dem neuesten Stand ist. „Wenn dein Smartphone nicht so eingestellt ist, dass Apps automatisch aktualisiert werden, und du die App schon länger nicht manuell aktualisiert hast, könntest du einige großartige Funktionen verpassen“, heißt es vom Unternehmen. Es heißt also weiter warten, bis Spotify Wrapped 2024 erscheint.