Alkoholisierte Raserin verursacht Unfall: 17-Jähriger schwer verletzt

Gegen 23.30 Uhr lenkte ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Leibnitz sein Moped auf der Eckbergstraße (L632) in Gamlitz (Leibnitz) von Norden in Richtung Süden. Zur selben Zeit fuhr eine 36-jährige im Bezirk Leibnitz wohnhafte Ungarin mit ihrem Auto in dieselbe Richtung. Dabei dürfte sie im Ortsgebiet mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein.

17-Jähriger bei Unfall schwer verletzt

In der Folge prallte die 36-Jährige mit ihrer Stoßstange gegen das Heck des Mopeds, wodurch der 17-Jährige zu Sturz kam und schwer verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst in das LKH Graz eingeliefert.

PKW-Lenkerin war stark alkoholisiert

Die 36-Jährige fuhr mit ihrem Pkw noch einige hundert Meter weiter und stellte das Fahrzeug auf einem Parkplatz ab. Ein mit ihr durchgeführter Alkotest verlief positiv und ergab eine starke Alkoholisierung.

