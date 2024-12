Kunstuni Graz bringt „Die arabische Nacht“ auf die Bühne

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 08:58 / ©Nora Theresa Peierl

Die Oper von Christian Jost basiert auf dem gleichnamigen Schauspiel von Roland Schimmelpfennig. Regie führt KUG-Professor Ingo Kerkhof, die musikalische Leitung liegt in Händen des KUG-Professors Gerrit Prießnitz und am 11. Dezember bei Student Francesco di Giorgio.

„Die arabische Nacht“: Ein modernes Bühnenmärchen

Roland Schimmelpfennigs Drama „Die arabische Nacht“ ist ein modernes Bühnenmärchen, das Christian Jost musikalisch zur Kammeroper erweitert hat. „Schimmelpfennigs Vorlage zu meiner Oper ist für mich ein somnambules Meisterwerk“ verriet der Komponist anlässlich der Uraufführung im Essener Grillo Theater. Der Text erzählt von der Hitze des Sommers in einer Hochhaussiedlung nach dem Zusammenbruch der Wasserversorgung. Doch in einer Wohnung im siebten Stock duscht Franziska, eine junge Frau ohne Erinnerung. … Aus den Träumen und Albträumen einsam-verliebter Städter macht Jost ein Stück, das „einmal begonnen, alles zum Fließen bringt, aufblühen und vergehen lässt, um wieder von Neuem entstehen zu können.“ In der Ausstattung der KUG-Studierenden Nora Peierl wird das „polyphon-swingende Ensemblestück“ durch die KUG-Sänger*innen und Regisseur und Faust-Preisträger Ingo Kerkhof zum Leben erweckt – im Zusammenspiel mit dem Opernorchester der KUG unter Gerrit Prießnitz/Francesco di Giorgio.

Die arabische Nacht Termine Am Freitag 6. Dezember (Österreichische Erstaufführung), Montag 9. Dezember, Mittwoch, 11. Dezember und Freitag 13. Dezember jeweils um 19 Uhr im MUMUTH, György-Ligeti-Saal. Besetzung Hans Lomeier: Hyunsik Ko/Lovro Kotnik/Julius Loranzi

Fatima Mansur: Ursula Roomere/Ana Vidmar

Franziska Dehke: Teodora Ateljevic/Gyurin Bae

Kalil: Hyungjoo Chang/Lucas Pellbäck

Peter Karpati: František Sliž

Katja Hartinger: Marija-Katarina Jukic

Narbenfrau / Helga/ Frau Hinrichs: Christina Brunner/Ana Vidmar

Marion Richter: Anna Maria Górska Opernorchester der KUG

Musikalische Leitung: Gerrit Prießnitz, Francesco di Giorgio (11.12.) (Studierender von Marc Piollet)

Inszenierung: Ingo Kerkhof

Ausstattung: Nora Peierl (Studierende Bühnengestaltung)

