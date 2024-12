Vienna Pride 2025: Termin für die Regenbogenparade steht

Von 31. Mai. bis 15. Juni 2025 wird Wien erneut zum Schauplatz der Vienna Pride, Österreichs größter LGBTIQ-Menschenrechtsveranstaltung. Vienna Pride ist ein jährlicher Fixpunkt für die LGBTIQ-Community und eine Plattform, um mit Lebensfreude, Sichtbarkeit und Austausch für Gleichberechtigung und Menschenrechte einzutreten.

Wien wird zur Regenbogenstadt

Katharina Kacerovsky-Strobl, Organisatorin der Vienna Pride, betont: „Vienna Pride ist keine bloße Veranstaltungsreihe. Sie ist eine Plattform, die Menschen zusammenbringt, um sich austauschen, gemeinsam für Menschenrechte einzutreten und um einen sichereren Ort finden zu können.“ Die Vienna Pride beschränkt sich nicht nur auf die Ringstraße, sondern bringt durch zahlreiche Veranstaltungen und Kooperationen in ganz Wien. Dieses Jahr findet auch wieder das Pride Village am Rathausplatz statt. Der Höhepunkt der Vienna Pride ist die Regenbogenparade, die am 14. Juni stattfindet. Am 6. Juni findet im Wiener Rathaus die Vienna Pride-Konferenz statt.

Engagement der Community

Neben der Unterstützung durch die Stadt Wien und Kooperationspartnern wird Vienna Pride vor allem von Ehrenamtlichen getragen. Rund 200 Freiwillige werden 2025 wieder Veranstaltungen organisieren, Stände betreuen, künstlerische und inhaltliche Beiträge leisten und gemeinsam mit dem Vienna Pride Advisory Board sicherstellen, dass Vienna Pride ihren Community-Spirit behält.