Neue Obfrau an der Spitze der steirischen Tankstellen

„Man muss offen sein für Neues“, ist die neue Obfrau der Garagen, Tankstellen und Serviceunternehmen Manuela Tatschl überzeugt. Etwas Neues tat sich auch in der Fachgruppe auf: Nach 29 Jahren als Obmann verabschiedete sich Harald Pfleger mit Dezember in die Pension. Von ihm übernimmt nun Tatschl als erste Frau an der Spitze der Branche in der Steiermark. „Die Arbeit in der Tankstelle hat mir schon immer Freude gemacht. Jetzt möchte ich für die Mitglieder da sein und mit starker Stimme unsere Interessen vertreten“, erklärt Unternehmerin, die bereits seit 2016 Funktionärin in der Wirtschaftskammer ist.

Mit Tankstellen kennt sich die 45-Jährige jedenfalls aus. Seit 2011 betreibt sie mit ihrem Partner Konrad in Rottenmann, Liezen und Trautenfels drei Tankstellen und einen Lebensmittelmarkt. Und das in einer Zeit, in der sich die Branche inmitten eines großen Wandels befinde: „Als mein Vater mit der Tankstelle begonnen hat, hat man noch Ölfilter und Scheibenwischerblätter verkauft. Dann lag der Schwerpunkt auf der Gastronomie, einige Jahre später wurde auf Lebensmittelmarkt umgestellt. Und auch heute stehen uns große Veränderungen bevor. Die Infrastruktur der Tankstelle wird sich aufgrund der E- Mobilität ändern müssen. Ich bin mir aber sicher, dass wir auch in Zukunft unsere Kunden mit Energie, in welcher Form auch immer, versorgen werden“, erklärt Tatschl. Auch Herausforderungen bei der Mitarbeitersuche sind der Mutter einer Tochter nicht fremd: „Die schwierige Suche nach Arbeitskräften wird mich und die gesamte Branche sicher noch länger beschäftigen. Wir haben 24 Stunden und sieben Tage die Woche geöffnet. 90 Prozent unserer 40 Mitarbeiter sind Frauen. Hier gilt es den bestmöglichen Konsens zwischen Arbeit und Familie zu finden, damit alle Seite zufrieden sind.“