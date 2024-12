Absturzdrama auf der Rax: Vermisster Österreicher (54) tot aufgefunden

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 10:08 / ©LPD Stmk

Ein Zeuge erstattete am Montag, dem 2. Dezember 2024, gegen 20.10 Uhr Anzeige: Ein 54-jähriger Niederösterreicher aus dem Bezirk Neunkirchen wurde im Bereich der Raxalpe vermisst. Der letzte Kontakt mit dem Mann hatte gegen 14 Uhr stattgefunden. Eine sofort eingeleitete Suche durch die Bergrettung, Alpinpolizei und Polizeidiensthunde wurde in der Nacht um 02.30 Uhr ergebnislos abgebrochen und am Dienstagmorgen, 3. Dezember, ab 7 Uhr fortgesetzt.

Vermissten tot aufgefunden

Gegen 8.20 Uhr alarmierte ein Zeuge die Einsatzkräfte, nachdem er eine leblose Person unterhalb der „Vilma Haid Aussicht“ entdeckt hatte. Die Einsatzkräfte konnten nur mehr den Tod des Abgängigen feststellen. Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte der 54-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache von einem Felsvorsprung etwa fünf Meter auf felsiges Gelände gestürzt und anschließend weitere 30 Meter abgestürzt. Die Verletzungen dabei waren tödlich.