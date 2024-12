Technik-Problem: Schlossbergbahn derzeit nicht in Betrieb

Am Mittwochvormittag kam es bei der Schlossbergban zu einem Technik-Problem.

Am Mittwochvormittag kam es bei der Schlossbergban zu einem Technik-Problem.

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 10:16 / ©achtzigzehn/Hinterleitner

Wer am heutigen Mittwochvormittag, 4. Dezember, die Schlossbergbahn nutzen wollte, um auf den Grazer Schlossberg zu gelangen, muss sich eine Alternative überlegen oder sich zumindest etwas gedulden. Kurz vor 10 Uhr informierte die Holding Graz darüber, dass die Bahn derzeit nicht in Betrieb ist. „Die Bahn steht gerade still“, heißt es. Der Grund sind laut ersten Informationen Technik-Probleme. An der Behebung des Problems wird gearbeitet. Wie lange die Störung andauern wird, ist noch nicht bekannt.

Update: Schlossbergbahn fährt wieder

Mittlerweile dürfte das Problem behoben worden sein. Die Schlossbergbahn hat den Betrieb wieder aufgenommen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.12.2024 um 11:07 Uhr aktualisiert