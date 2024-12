Wiener Öffis behindert: Wie die Stadt gegen Blockierer vorgeht

Fast vier Mal täglich heißt es für die Fahrgäste in Straßenbahn und Bus: Bitte warten! Denn so oft passiert es, dass die Öffis von rechtswidrig abgestellten Pkw an der Weiterfahrt gehindert werden.

Falschparker machen Öffis das Leben schwer

Die Wiener Linien und die Stadt Wien haben bereits eine Vielzahl von Maßnahmen gesetzt, um das Verparken der Straßenbahnen zu minimieren. Denn im Gegensatz zum Bus können sie nicht einfach auf eine andere Route ausweichen. Selbst nach der Entfernung des falschparkenden Fahrzeugs dauert es einige Zeit, bis gewohnte Intervalle wieder eingehalten werden können, was zu erheblichen Nachteilen für die Öffi-Fahrgäste führt.

Stadt Wien greift härter durch

Die Stadt Wien greift gegen die Öffi-Blockierer durch: Im September 2023 wurden die Strafen fürs Bim-Verparken von 128 Euro auf 365 Euro erhöht – so viel wie für eine Jahreskarte der Wiener Linien. Die Einnahmen kommen dem weiteren Ausbau der Öffis zugute. Hinzu kommen bauliche Maßnahmen entlang der Bim-Trassen, um Hotspots zu entschärfen – dazu zählen beispielsweise neue Gehsteige und Pflanzbeete.

Hotspot Camillo-Sitte-Gasse

Ein Ort, wo die Straßenbahn besonders oft durch Falschparkern ausgebremst wird, ist die Camillo-Sitte-Gasse in Wien Rudolfsheim. 2023 kam es zu 31 Vorfällen, an denen die Linie 9 an der Weiterfahrt gehindert war. 2025 werden deshalb Bezirk und Wiener Linien den Bereich bei den dortigen Haltestellen umgestalten. Der Gehsteig wird breiter, die Haltestelle der Straßenbahn verlängert und es wird mehr Grünraum geschaffen. Bezirk und Wiener Linien investieren in die Neugestaltung rund 600.000 Euro und wollen sicherstellen, dass die Straßenbahn künftig ungehindert und rasch ihre Fahrgäste von A nach B befördern kann.