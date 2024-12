Ist der Krampus-Brauch noch zeitgemäß? Grazer Professorin klärt auf

Halloween, Perchten und Krampus: Bevor sich der Winter endgültig zur Zeit der Familie und der Besinnlichkeit wandelt, wird es noch einmal gruselig. Die Übergangszeit vom Herbst in die kalten Wintermonate ist in unseren Breiten von vielen unheimlichen Bräuchen geprägt. Krampus und Nikolaus ziehen meist gemeinsam durch Häuser, Kindergärten und Schulen, um die Kinder zu belohnen und ihnen auch Schrecken einzujagen. Der Nikolaus mit rotem Mantel, weißem, langen Bart, goldenem Stab und liebem Gemüt wird von dem monströsen Krampus begleitet. Der eine belohnt die braven Kinder mit Schokolade, Mandarinen, Nüssen und anderen Geschenken, der andere kündigt sich mit drohendem Kettenrasseln an und wird von den Kleinsten meist gefürchtet.

Krampus in der Kritik: Zwischen Brauchtum und Gewalt

In den letzten Jahren standen der Krampus und das Brauchtum rund um ihn kurz vor seinem „Ehrentag“ immer im Fokus. Dabei stellte sich vor allem die Frage: Ist der „böse“ Gehilfe des heiligen Nikolaus noch zeitgemäß? Hat der Krampus noch einen Platz in der modernen Erziehung? Fragwürdig sei, laut einer aktuellen Presseaussendung der Med Uni Graz, wie sinnvoll eine Liste an gutem und schlechtem Verhalten ist, für das das Kind dann belohnt bzw. bestraft wird. „Gerade für ein Kind ist ein Jahr eine sehr lange Zeit und eventuell kann sich das Kind gar nicht mehr wirklich daran erinnern, wofür es gerade bestraft wird. Ein weiterer Aspekt ist, dass sich Kinder von den Eltern betrogen fühlen können, immerhin haben sie dem Krampus von ihrem Fehlverhalten erzählt und liefern die Kleinen dem Monster aus. Das Selbstbewusstsein und das Verhältnis zu den Eltern können beschädigt und Ängste massiv aktiviert werden“, heißt es. Zusätzlich stehe die immer weiter zunehmende Gewalt im Rahmen von Krampus- und Perchtenläufen im Fokus: Berichte von exzessiver Gewalt und Körperverletzungen bei diesen Veranstaltungen finden mittlerweile fast jährlich Platz in den Medien. Ohne Zweifel sei aber auch die Wichtigkeit der Tradition hervorzuheben. „Sie gibt ein „Wir-Gefühl“ und hilft, Familie und sowohl das engere als auch das weitere Umfeld (Gemeinde, Stadt, Land, Kulturkreis) zu verbinden und zusammenzuschweißen.“

Der Wert des Brauchtums

„Im Zusammenleben und insbesondere im gemeinsamen Feiern werden Tugenden wie Gerechtigkeit, Hilfsbereitschaft und Tapferkeit ausgebildet. Auch Fragen der Selbstfürsorge, Selbstachtsamkeit und spiritueller Dimensionen können darin habitualisiert werden, indem wir uns individuell im Kreis unserer Freunde und Familie verhalten. Wir lernen voneinander und miteinander“, erklärt Jolana Wagner-Skacel, Professorin für medizinische Psychologie, Psychosomatik und Psychotherapie an der Med Uni Graz, den Wert des Brauchtums. „In Bad Aussee feierten wir jährlich das Nikolausfest gemeinsam mit befreundeten Familien und Kindern. Im Mittelpunkt lag die Vorfreude auf das jährliche gemeinsame Fest, aber natürlich auch die Aufregung vor den wilden Krampussen, dem Grasteufel und dem Gankerl. Diese wurden aber immer wieder aufs Neue vom Nikolaus beherrscht und zu Gehorsam gebracht. Der Schutz vom Nikolaus überwog und gleichzeitig fand eine Auseinandersetzung mit Angst und Aggression statt. Wie reagieren die anderen Kinder? Wie reagieren die Eltern?“, fasst Jolana Wagner-Skacel ihre eigenen Erfahrungen rund um das Krampusfest zusammen. So wichtig das Brauchtum auch ist, so gebe es dabei auch zu beachten, dass es sich verändert. Früher sei der Krampus stets ein Begleiter vom Nikolaus gewesen. Symbolisch sei so signalisiert worden, dass das Gute immer über das Böse gewinnt, da der Krampus letzten Endes dem Nikolaus immer zu gehorchen hat. Zunehmend habe sich der „böse Geselle“ aber immer weiter davon entfernt und ist mittlerweile oft auch solo, ohne seinen „heiligen Aufpasser“, unterwegs.