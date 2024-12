Betriebsunfall bei Drau-Pumpwerk: Feuerwehren im Einsatz

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Mittwoch zu einem Betriebsunfall beim Drau-Pumpwerk in Föderlach gekommen.

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 11:22 / ©5 Minuten

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am Mittwoch, dem 4. Dezember 2024, zu einem Betriebsunfall beim Drau-Pumpwerk in Föderlach gekommen. Dies bestätigt Klaus Weissensteiner, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Föderlach, auf Nachfrage von 5 Minuten: „Bei einem Bagger sind die Dieselleitungen geplatzt.“ Der Einsatz sei noch voll im Gange. Es bestehe jedoch keine Gefahr, dass der Treibstoff in die Drau gelange, versichert Weissensteiner weiters. Nähere Informationen folgen.