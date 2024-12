Die Spitäler der KAGes wachsen bodenschonend

Ob neue Tageskliniken, mehr Behandlungsplätze für Krebspatientinnen und -patienten oder

verstärkte bildgebende Diagnostik in den Regionen: Zusätzliche medizinische Möglichkeiten

und ein wachsendes Angebot in den regionalen Spitälern führen dazu, dass die Häuser der

KAGes erweitert werden müssen. In den vergangenen acht Jahren wurde in den LKH ein

Flächenzuwachs von 60.099 Quadratmeter verzeichnet, bei insgesamt knapp einer Million Quadratmetern Nettogeschoßfläche.

Verbrauch an Grundfläche möglichst gering halten

Wie in der KAGes-Strategie 2030 zum schonenden Umgang mit Ressourcen verankert,

versuchen die Spitalsplanerinnen und -planer, den Verbrauch an Grundfläche möglichst gering zu halten. „Die KAGes verfolgt das Ziel, eine lebenswerte Welt für kommende Generationen zu sichern und dabei höchsten medizinischen und technischen Standards gerecht zu werden. Ein schonender Umgang mit Ressourcen und nachhaltige Standortentwicklung stehen dabei im

Mittelpunkt. So ist es uns gelungen, bei einzelnen Projekten versiegelte Flächen als Grünland

zurückzugewinnen und damit aktiv zum Klimaschutz beizutragen“, betont Mag. DDr. Ulf

Drabek, MSc MBA, KAGes-Vorstand für Finanzen und Technik. „Der Erhalt und die

Rückgewinnung von Grünflächen dienen nicht nur dem Klimaschutz, sondern schaffen zudem

ein gesundes Umfeld für unsere Patientinnen und Patienten“, erklärt KAGes-

Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark.

Vergrößern auf derselben Fläche

Wo die KAGes Spitäler vergrößert werden, wie etwa bei der Erweiterung der Ambulanz am LKH

Oststeiermark, Standort Feldbach, oder beim Neubau der Universitätsklinik für Radiologie, wird der Bau statisch so ausgeführt, dass der neue Gebäudeteil im Bedarfsfall aufgestockt werden kann. Beide genannten Projekte können sogar zwei weitere Geschoße tragen. Damit wird eine Raumgewinnung ohne zusätzliche Bodenversiegelung mitbedacht. Darüber hinaus werden sämtliche Flächen vom Keller bis zum Dachboden optimal genutzt: Lichtschächte versorgen auch Untergeschoße mit Tageslicht, wie beispielsweise in der kürzlich eröffneten Stroke Unit am LKH-Universitätsklinikum Graz. Hier konnte das Souterrain so gestaltet werden, dass dort Therapieräume und wissenschaftliche Arbeitsplätze untergebracht werden konnten. Bei der im Bau befindlichen Vergrößerung der Augenambulanz am Universitätsklinikum in Graz werden Teile des historischen Gebäudes nachträglich unterkellert, womit Platz für Technik,

Lagerräume und Umkleiden geschaffen wird. Auch unterm Dach zählt jeder Quadratmeter: So sind beim derzeitigen Umbau der Gebäudeteile C5 und C6 am LKH Graz II, Standort Süd, im Dachgeschoß Büros, Dienstzimmer und Haustechnikräume vorgesehen.

Autos auf minimaler Fläche parken

Für Autoabstellflächen nutzt die KAGes möglichst wenig Grundfläche und geht dafür in die Höhe, wie bei dem aktuell im Bau befindlichen Parkdeck am Standort Bruck. Dort entsteht gerade eine Hochgarage, die auf derselben Grundfläche, die der bisherige Parkplatz beansprucht hat, rund 180 und damit doppelt so viele Stellplätze bietet. Der zusätzliche Bedarf ist auf die geplante Abteilung für Psychiatrie zurückzuführen. Auf dem Dach des Parkdecks wird eine Photovoltaik-Anlage installiert, um die Fläche zusätzlich zur Energieerzeugung zu nutzen. Zudem überdacht die KAGes bestehende Parkflächen mit Photovoltaik-Paneelen, womit sie doppelt genutzt werden: Da wird nicht nur Energie erzeugt, sondern auch witterungsgeschützter Parkraum geschaffen. „Mit Photovoltaik als Abschattung von Parkplätzen haben wir in Knittelfeld, auf der Stolzalpe, in Weiz und in Wagna bereits sehr gute Erfahrungen gemacht“, betont HR Ing. Mag. Thomas Hofer, KAGes-Direktor für Technik und IT.

Königsdisziplin Entsiegelung

Ist eine Fläche bereits versiegelt, bedeutet das noch nicht, dass sie es auch bleiben muss – das zeigen zwei aktuelle Projekte in der KAGes: Für das LKH Hochsteiermark am Standort Leoben wurde kürzlich aufgrund steigenden Bedarfs die Errichtung einer Hochgarage auf dem sogenannten Mallinger-Parkplatz beschlossen. Rund 550 überdachte Stellplätze für PKW, 20 für Motorräder und 24 Stellplätze für E-Fahrzeuge sollen im Rahmen dieses Projektes entstehen. „Begonnen wird mit dem Abbruch des bestehenden Parkplatzes und der zusätzlichen Nutzung des Areals zur Energiegewinnung für das LKH mittels Geothermie. Die Hochgarage entsteht dann auf dem Geothermiefeld und schließt am Dach mit einer Photovoltaik-Anlage ab“, beschreibt der Zentrale Klima- und Umweltschutzkoordinator der KAGes, DI Rudolf Elsenwenger, das Projekt. Dafür wird der Parkplatz Industrieanlage mittelfristig aufgelassen und für den Bau der geplanten Energiezentrale und des „Kindergarten neu“ sowie zur Rückgewinnung von Grünraum genutzt. Entsiegelt wurde auch eine Fläche am Areal des LKH Graz II, Standort Süd. Wo einst Glashäuser standen, wurde eine naturnahe Wald- und Wiesenlandschaft mit hitzeresistenten Baumarten und Wildsträucherhecken geschaffen, der sogenannte Zukunftswald. Er dient nicht nur dem Klimaschutz, sondern schafft auch ein heilsames Umfeld für die psychiatrischen Patienten. Für die Flächenentsiegelung und die Errichtung des 3.000 Quadratmeter großen Zukunftswalds erhielt das LKH Graz II kürzlich den Best-Practice-Award für Klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.12.2024 um 14:14 Uhr aktualisiert