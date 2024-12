Landesrechnungshof sieht Handlungsbedarf bei Übergangspflege in Kärnten

Sowohl die Kurzzeit- als auch die Übergangspflege finden in Kärnten aktuell in Langzeitpflegeheimen statt. Deshalb sprach der Kärntner Landesrechnungshof (LRH) nun die Empfehlung aus, spezialisierte Einrichtungen für diese Pflegeformen zu schaffen. Sozusagen eine Überbrückungshilfe, bei denen die Patienten meist einige Wochen im Pflegeheim zur Genesung verbringen, um anschließend wieder nach Hause zurückkehren zu können. Mit dem Ziel, eine selbstständige Lebensführung wiederherzustellen beziehungsweise zu erhalten. „Aktivierende Pflegemaßnahmen sowie diverse therapeutische Leistungen im Rahmen der Übergangspflege sind entscheidend, um die Selbstständigkeit von Patienten zu erhalten und einen Übergang in die Langzeitpflege zu verhindern“, betont LRH-Direktor Günter Bauer. Ohne diese Remobilisation steige hingegen das Risiko einer Rehospitalisierung bzw. einer Einweisung in eine Langzeitpflegeeinrichtung.

©5 Minuten Der Kärntner Landesrechnungshof sprach die Empfehlung aus, spezialisierte Einrichtungen für die Kurzzeit- und Übergangspflege zu schaffen

Landesrechnungshof empfiehlt Neuorganisation

Aufgrund fehlender Ziele und Therapiestrategien habe die Übergangspflege nach Ansicht des Landesrechnungshofes in Kärnten „aktuell keinen therapeutischen Charakter“. Kein Wunder, immerhin seien therapeutische Behandlungen und Remobilisationsangebote in Pflegeheimen in der Regel nicht vorgesehen, weshalb sie laut dem Landesrechnungshof für die Genesung pflegebedürftiger Personen und somit für eine erfolgreiche Übergangspflege wenig geeignet sind. „Der LRH empfiehlt eine Neuorganisation der Übergangspflege und die Implementierung von eigens für die Übergangspflege spezialisierten Einrichtungen“, so Bauer. Vergleichbare Einrichtungen gebe es beispielsweise bereits in Wien und der Steiermark. Das Land Kärnten stimmte der Neuorganisation der Übergangspflege bereits zu. Die zuständige Fachabteilung habe bereits Kontakt mit den Verantwortlichen in der Steiermark aufgenommen und sich über deren Erfahrungswerte informiert.

Auch zu wenig Plätze für mobile, geriatrische Remobilisation?

Seit 2020 gibt es in Kärnten zudem 105 Behandlungsplätze für eine mobile, geriatrische Remobilisation. Hierbei kommt ein Krankenhausteam zum Patienten nach Hause und unterstützt bei der Reintegration im eigenen Zuhause. In manchen Bezirken werden laut dem Landesrechnungshof jedoch mehr Therapieeinheiten benötigt als vorgesehen sind. Dadurch hat die Wartezeit in einigen Regionen im April 2024 zwischen fünf und sechs Monaten betragen. „Wartezeiten ohne therapeutische Behandlung führen vor allem bei älteren Personen häufig zu einer schnellen Verschlechterung des Allgemeinzustands, wodurch das Risiko der Aufnahme in die stationäre Langzeitpflege steigt. Der LRH empfiehlt daher, das Angebot der mobilen geriatrischen Mobilisation gemeinsam mit der Österreichischen Gesundheitskasse und dem Kärntner Gesundheitsfonds auszubauen“, so Bauer abschließend.

Angerer: „Landesrechnungshof bestätigt langjährige FPÖ-Forderung„

„Der Bericht des Landesrechnungshofes bestätigt die langjährige Forderung der FPÖ zur Umsetzung sogenannter Pflegehotels zur Übergangspflege. Dazu haben wir mehrere Initiativen im Landtag gesetzt“, äußert sich in der Folge auch FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer. Der Freiheitliche verweist zudem darauf, dass es derartige Einrichtungen bzw. Projekte bereits gebe, aber die entsprechenden rechtlichen Grundlagen seitens der Landesregierung fehlen würden. So habe etwa das Tageszentrum Möllbrücke schon eigene Zimmer und Therapieräume zur Übergangspflege geplant und hergerichtet. „Zudem könnte auch in einem bestehenden Krankenhaus im Zentralraum ein Schwerpunkt für die Übergangspflege gesetzt werden“, schlägt Angerer abschließend vor.

©FPÖ Kärnten Am Foto: FPÖ-Chef Klubobmann Erwin Angerer

Team Kärnten: „Mehr Angebote für Übergangspflege schaffen“

In dieselbe Kerbe schlägt auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer: „Es ist absolut notwendig, mehr Angebote für Übergangspflege zu schaffen, beispielsweise in einem speziell dafür ausgelegten Spital. Solche Angebote sind in anderen Bundesländern bereits vorhanden, die Kärnten als Vorbild und Musterbeispiel dienen könnten.“ Wie Köfer betont, würde sich auch die Pflegeanwaltschaft dafür einsetzen, die Übergangspflege zu zentralisieren und hier verstärkt mit Fachärzten, Pflegepersonal, Sozialarbeit und Psychologen zusammenzuarbeiten.