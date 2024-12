Vollbesetztes Taxi verunfallt in Wolfsberg

Ein Taxi-Unfall in Wolfsberg forderte fünf Verletzte.

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 12:57 / ©Pixabay/Birgit

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 35-jähriger Taxilenker aus dem Bezirk Wolfsberg am Mittwochmorgen, dem 4. Dezember 2024, von der Auenstraße im Gemeindegebiet von Wolfsberg ab. In der Folge stürzte der vollbesetzte Wagen in einen Straßengraben.

Vier Verletzte

Sowohl der Lenker, als auch die vier Fahrgäste im Alter von 15, 21 und 24 Jahren wurden verletzt und mussten mit der Rettung ins LKH Wolfsberg eingeliefert werden. Im Einsatz standen auch die Polizei sowie 36 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Prebl, Gräbern, Bad St. Leonhard und Wolfsberg.