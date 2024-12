Tiroler Behörden suchen Jimi Blue Ochsenknecht wegen Hotelbesuch

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 13:00 / ©5 Minuten

Der Sohn von Schauspiellegende Uwe Ochsenknecht, Jimi Blue Ochsenknecht, wird laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung von der Staatsanwaltschaft Innsbruck gesucht – Grund dafür ist eine offene Hotelrechnung in Höhe von 13.827,35 Euro.

Offene Hotelrechnung

Im Dezember 2021 feierte Ochsenknecht seinen 30. Geburtstag mit Freunden in einem Tiroler Hotel. Trotz mehrtägigem Aufenthalt zahlte er die Rechnung nie. Das Hotel zog daraufhin vor Gericht – und bekam Recht. Im März 2023 verurteilte das Bezirksgericht Kitzbühel den Schauspieler zur Zahlung der Summe plus Zinsen und Prozesskosten in Höhe von knapp 2.000 Euro. Das Urteil ist rechtskräftig, wurde jedoch bis heute nicht vollstreckt.

Schauspieler lebt in Mailand

Die Behörden konnten Jimi Blue Ochsenknecht offenbar bisher nicht kontaktieren. Der in Mailand lebende Schauspieler meinte gegenüber der „Bild“-Zeitung, er wisse nicht, dass er gesucht werde. In seiner Instagram-Story schrieb er: „Es konnte Post nicht zugestellt werden, deswegen wurde nach meiner ‚Adresse‘ gesucht. Die sie mittlerweile aber haben.“

Ochsenknecht hat sich bereits gemeldet

Gemeldet hat sich der einstige Teenie-Star jedenfalls bei den Tiroler Behörden. Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, Hansjörg Mayr, bestätigte gegenüber der „Krone“: „Jimi Blue Ochsenknecht hat sich bei uns gemeldet – und zwar auf telefonischem Weg. Und er hat uns auch jene Adresse, unter der er erreichbar ist, bekannt gegeben. Wir werden somit mit ihm in Kontakt treten.“ Wie es weitergeht, ist unklar.