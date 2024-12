Bildergalerie: So schaurig schön war der große Krampuslauf in Wildon

Am 1. Dezember zogen über 400 Krampusse vor tausenden Zuschauern durch Wildon.

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 13:16 / ©thedevilslebring

Am Sonntag, dem 1. Dezember 2024, wurde Wildon erneut zur Bühne für einen der größten Krampusläufe der Südsteiermark. Mit rund 27 Krampusgruppen und über 400 Teilnehmern aus ganz Österreich erwartete die Besucher ein spektakuläres Erlebnis voller Tradition und Gänsehaut. Dabei ging der große Krampuslauf in Wildon ohne Zwischenfälle über die Bühne. „Es war ein großartiges Spektakel in geordneter Bahn, welches mehrere tausend Zuseher anzog“, informieren die Veranstalter.

