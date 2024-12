Villacher Bauernadvent: „Hätte nie gedacht, dass ich Christkind werde“

Christkind Laura zu Besuch in der 5-Minuten-Redaktion in Velden.

Der Villacher Bauernadvent naht mit großen Schritten: Am Sonntag, dem 22. Dezember 2024, kommt das heurige Christkind Laura gemeinsam mit seiner Engelsschar auf den Drauterrassen vor dem Hotel voco in Villach an. Mehr dazu unter: Villacher Bauernadvent: Das Christkind ist gefunden. Vorab schaute die Zehnjährige auch bei uns in der 5-Minuten-Redaktion vorbei. Dort erzählte sie, wie es zu der Bewerbung kam: „Ich wusste eigentlich gar nichts davon, meine Mama hat mich angemeldet.“ Cool findet sie es trotzdem. „Nie hätte ich damit gerechnet, dass ich als Christkind ausgewählt werde.“

Laura überbringt heuer das Friedenslicht

Gemeinsam mit den beiden Hauptengel Lena Schönherr und Victoria Miklau-Kuehs sowie den Engerln Luisa Fritz, Isabella Erian, Raphaela Hirzberger, Sophie Smekal, Sophie Ludwig, Hannah-Sophie Santler und Anna-Sophia Kanduth wird die Villacherin am Sonntag vor Weihnachten das Friedenslicht überbringen. Gerhard Brüggler, Organisator des Villacher Bauernadvents, erzählt: „In Summe werden 400 Akteure bei der Veranstaltung mitwirken.“ Neben 30 Tauchern der Villacher Wasserrettung, der Feuerwehr und der Pioniere, welche in Formation des „Sterns von Bethlehem“ einschwimmen werden, sind auch Maria und Josef, die Heiligen Drei Könige, die Bauerngman Villach und sogar einige Lamas vor Ort.

Plüschtier kaufen und guten Zweck unterstützen

Verkauft wird im Zusammenhang mit dem Villacher Bauernadvent auch heuer ein Plüschtier. „Der Erlös fließt zur Gänze in die Kindlkassa“, betonen die Bauerngman-Mitglieder abschließend. Damit werden Villacher Kinder in Not unterstützt. Mehr dazu unter: www.bauernadvent.at.