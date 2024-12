Überholmanöver ging schief: Person in Unfallwrack eingeklemmt

In den frühen Morgenstunden am 4. Dezember, ereignete sich auf der L607 ein schwerer Unfall, bei dem drei Fahrzeuge beteiligt waren.

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 14:43 / ©Freiwillige Feuerwehr Markt Groß St. Florian

In den frühen Morgenstunden am 4. Dezember, ereignete sich auf der L607 ein schwerer Unfall. „Während eines Überholmanövers kollidierten drei Fahrzeuge miteinander, ein Fahrzeug überschlug sich und kam am Dach zum Liegen. Ein weiteres Fahrzeug landete im Acker und das Dritte verblieb auf der Straße“, schildern die Einsatzkräfte den Vorfall.

Rettungseinsatz: Person in Auto eingeklemmt

Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und leisteten Erste Hilfe. Eine Person war im Unfallwrack eingeklemmt. Sie konnte ohne Verwendung eines hydraulisches Rettungsgerätes aus dem Auto befreit werden und wurde anschließend von den Rettungssanitätern weiter versorgt. „Alle am Unfall beteiligten Personen waren ansprechbar, aber zur weiteren Abklärung ins LKH gebracht“, informieren die Einsatzkräfte. Mit einem LKWA-Kran wurden die Unfallfahrzeuge schließlich geborgen und für den Abschleppdienst bereitgestellt.