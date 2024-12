Erleichterung für Kärntner Häuslbauer: Aus für strenge Wohnkredit-Regeln

Mit der Kreditinstitute-Immobilienfinanzierungsmaßnahmen-Verordnung (kurz: KIM-Verordnung) werden ab Mitte 2025 strenge Vergaberegeln für Wohnkredite aufgehoben. Konkret war festgelegt, dass Kreditwerber mindestens 20 Prozent Eigenkapital mitbringen und für den Kredit höchstens 40 Prozent des Nettohaushaltseinkommens aufwenden durften. Als zuständige Kärntner Wohnbaureferentin weiß Landeshauptmann-Stellverterterin Gaby Schaunig (SPÖ): „Die KIM-Verordnung hat es jungen Familien und Menschen mit niedrigen bis mittleren Einkommen fast unmöglich gemacht, Wohnungseigentum zu erwerben. Ich habe mich seit Langem gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen in den anderen Bundesländern für eine Lockerung dieser Regelung eingesetzt […].“

©Rauchenwald Am Foto: Landeshauptmann-Stellverterterin Gaby Schaunig (SPÖ)

SPÖ: „Verschärfte angespannte Lage der Bauwirtschaft“

Schaunig weiter: „Diese starren Richtlinien haben die Menschen bei der Schaffung von Wohnungseigentum extrem behindert und damit auch zur Verschärfung der angespannten Lage der Bauwirtschaft beigetragen.“ Erst beim jüngsten Kärntner Baugipfel Mitte November hatten sich alle Beteiligten einmal mehr für ein Kippen der Verordnung eingesetzt. „Über die Kärntner Wohnbauförderung starten wir ab dem kommenden Jahr eine Wohnbauoffensive. Neben günstigen Mietwohnungen planen wir auch die Errichtung von Wohneigentum zu besonders attraktiven Konditionen. Mit dem Wegfall der Kredit-Verhinderungs-Verordnung ist nun auch der notwendige Zugang der Kärntnerinnen und Kärntner zu Wohnbaufinanzierungen erleichtert“, so Schaunig.

Team Kärnten: „Wird Wohnbau wieder ankurbeln“

Auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer sieht im Auslaufen der KIM-Verordnung einen längst überfälligen Schritt: „Es war ein massiver politischer Fehler, verbunden mit erheblichen Auswirkungen für viele Bürger, so lange an diesem Instrument festzuhalten.“ Laut Köfer sorgte diese Verordnung dafür, dass viele Bürger, die Wohnraum schaffen wollten, an den rechtlichen Vorgaben gescheitert sind und das in einer Zeit, wo die Bauwirtschaft ohnehin nach Aufträgen lechzte. „Die KIM-Verordnung hat dazu geführt, dass sich nur mehr eine sehr kleine Gruppe an jungen Menschen in der Lage sah, eigenen Wohnraum schaffen zu können. Junge Familien ohne großes Vermögen und ohne überdurchschnittlich hohes Einkommen blieben ausgeschlossen.“ Die Aufhebung der Verordnung sei – so Köfer – die einzig richtige Maßnahme und werde den Wohnbau wieder ankurbeln.