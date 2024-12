Wechsel nach Köln: Gazibegovic soll Sturm Graz verlassen

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 14:59 / ©5 Minuten

Wie es aussieht, wird Sturm Graz in naher Zukunft einen Spieler verlieren. Wie mehrere Medien am Mittwoch berichten, soll Jusuf Gazibegovic noch im Winter zum 1. FC Köln wechseln. Laut Sky Sport Austria sei der Wechsel sogar schon fixiert. Gazibegovic stand seit Herbst 2020 bei SK Sturm Graz unter Vertrag. Möglich soll der Wechsel aufgrund einer Ausstiegsklausel sein. Für den 24-Jährigen soll eine Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro bezahlt werden. Seitens SK Sturm gibt es noch eine offizielle Stellungnahme zu den Transfergerüchten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.12.2024 um 15:06 Uhr aktualisiert