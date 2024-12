Mit Auto in Pizzeria gerast: „Ich bin kein Terrorist“

Acht Verletzte forderte der Unfall an jenem August-Abend im Stadtzentrum von Mittersill (Salzburg). Ein 37-jähriger Autolenker kam von der Straße ab und krachte in eine Pizzeria. Mehr zu dem Unfall liest du hier. Wegen fahrlässiger Körperverletzung stand der Autofahrer am heutigen Mittwoch, dem 4. Dezember 2024, in Salzburg vor Gericht.

©FF Mittersill | Ein Autolenker raste am Sonntagabend in eine Pizzeria. ©FF Mittersill | Laut Polizei wurden insgesamt acht Personen verletzt. ©FF Mittersill | Drei Personen wurden schwer verletzt.

„Ich bin kein Terrorist“

Der arbeitslose Mann mit zehn Vorstrafen bekannte sich schuldig, die Kontrolle über sein Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn verloren zu haben – er sei am Steuer vom Handy abgelenkt, zu schnell und übermüdet gewesen. Am Vortag habe er außerdem Drogen konsumiert, wie es in einem „Kurier“-Bericht heißt. „Ich bin kein Terrorist, ich wollte niemanden verletzen“, betonte der Angeklagte und entschuldigte sich – der Opferanwalt hatte in dem Unfall nämlich einen Vorsatz gesehen.

Das Urteil

Die Richterin verhängte eine Strafe von zehn Monaten bedingt sowie eine Geldstrafe von 1.200 Euro. Sollte er die Geldstrafe nicht bezahlen, drohen ihm fünf Monate Haft. Das Gericht sprach den Verletzten außerdem Teilschmerzensgeld in Höhe von 27.000 Euro zu. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.