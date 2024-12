Signa-Pleite: Hotel Park Hyatt wird verkauft

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 15:22 / ©Screenshot Google Street View

Im Zuge der Insolvenz des Signa-Konzerns werden Top-Immobilien in Wien veräußert. Bereits Anfang 2025 soll der Gebäudekomplex „Renngasse Wien“, in dem der Verfassungsgerichtshof und das Kunstforum untergebracht sind, einen neuen Besitzer haben. Die Angebotsfrist für verbindliche Angebote läuft noch bis 6. Dezember. Laut Insolvenzverwalter zeigt man sich zuversichtlich, dass der Verkaufsvertrag bald unterzeichnet wird.

Park Hyatt wird verkauft

Auch das Nobelhotel Park Hyatt am Hof soll bis Mitte 2025 verkauft werden. Der Verkaufsprozess für das Luxushotel wird derzeit strukturiert, um eine optimale Verwertung der Immobilie zu gewährleisten. Das Park Hyatt eröffnete erst 2014 in der ehemaligen Länderbank-Zentrale am Wiener Hof. Nach zweijähriger Renovierung galt das Luxushotel als eines der Schmuckstücke im Immobilienimperium von René Benko.