Anton Lang tritt ab – Paukenschlag nach steirischer Landtagswahl!

Am 24. November 2024 fand die Landtagswahl in der Steiermark statt. Das amtliche Endergebnis lag am 28. November vor: Die FPÖ hat die Wahl mit 34,76 Prozent der Stimmen überlegen gewonnen und kommt auf 17 Mandate. Mit Respektabstand folgt die ÖVP mit 26,81 Prozent und 13 Mandaten. Die SPÖ erreichte 21,36 Prozent bzw. zehn Mandate – ihr historisch schlechtestes Ergebnis.

FPÖ und ÖVP starten Regierungsverhandlungen

Genau eine Woche nach der Wahl gab die FPÖ bekannt, dass sie Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP startet. Mit dieser Partei gibt es die meisten Schnittmengen, wurde begründet. Auch laut FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann Herbert Kickl sei diese Entscheidung „eine logische Folge“. Am Dienstag sind bereits die ersten Regierungsverhandlungen der Parteien am Grazer Flughafen gestartet. Näheres zum weiteren Fahrplan, kannst du hier nachlesen: ÖVP und FPÖ: Erste Regierungsverhandlungen in der Steiermark gestartet.

Lercher folgt auf Lang

Der steirische SPÖ-Chef Anton Lang wird am Donnerstag nach einer Parteivorstandssitzung seinen Rücktritt bekannt geben. Die Landespartei bestätigte am Mittwoch entsprechende Medienberichte. Laut „Kleiner Zeitung“ soll es auch schon einen Nachfolger geben: „Parteirebell“ Max Lercher könnte geschäftsführender Parteiobmann werden. Das werde allerdings erst am Donnerstag ab 13 Uhr in der Sitzung besprochen, hieß es auf APA-Nachfrage.

Hannes Schwarz bleibt Klubobmann

Lang, der 65 Jahre alt ist und wohl ohnehin in den kommenden Jahren an einen Jüngeren oder eine Jüngere übergeben hätte, hat sich nun offenbar angesichts der Niederlage zu einem sofortigen Rückzug entschieden. Der mögliche Nachfolger Lercher ist derzeit Vorsitzender der SPÖ Obersteiermark-West und hatte im Kampf um den Bundesparteivorsitz Hans Peter Doskozil unterstützt. Allerdings hat er kein Mandat im Landtag. Dafür müsste noch eine Lösung gefunden werden. Als Klubobmann dürfte Hannes Schwarz erhalten bleiben. (APA/red, 4.12.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.12.2024 um 16:43 Uhr aktualisiert