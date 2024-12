Online-Job entpuppt sich als Falle: Tausende Euro Schaden

Die 23-Jährige wurde über eine Anzeige in den sozialen Medien auf den Online-Job aufmerksam.

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 16:01 / ©Montage: Canva

Die 23-Jährige wurde über eine Anzeige in den sozialen Medien auf den Online-Job aufmerksam. „Nach erfolgte Registrierung wurde über verschiedene andere Kanäle mir ihr Kontakt aufgenommen, sie musste sich auf einer Plattform einloggen und vorgegebene Vorauszahlungen leisten“, schildern die Beamten der Polizeiinspektion Spittal an der Drau, die in der Zwischenzeit die Ermittlungen aufgenommen haben.

Kärntnerin erlitt hohen, finanziellen Schaden

In der Folge musste sie Videos auf einer entsprechenden Plattform liken. Auszahlungen erhielt sie dafür aber nie. „Stattdessen entstand ihr ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro“, erklären die Polizisten abschließend. Es war übrigens nicht der erste Fall dieser Art in Kärnten. Bereits Ende Oktober wurden einer 57-jährigen Frau aus dem Bezirk Villach-Land mit einem vorgetäuschten Jobangebot mehrere zehntausend Euro aus der Tasche gelockt.