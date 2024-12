Christbaum bringt Weihnachtsstimmung auf den Griesplatz

Der Christbaum am Griesplatz ist zwar kleiner als sein Pendant am Hauptplatz, doch in den Augen der Bewohner mindestens genau so schön. Der Baum, der aus Stattegg stammt, wurde vom Amt der Bürgermeisterin gespendet und vom Team Forst der GBG organisiert und aufgestellt.

©Stadt Graz/Fischer Der Christbaum am Griesplatz kommt aus Stattegg.

„Bewohner:innen sollen wissen, dass man an sie denkt“

An der festlichen und gemütlichen Illumination nahmen neben interessierten Bürger auch Bürgermeisterin Elke Kahr, Bezirksvorsteher Michael Rothe und Alois Kölbl von der Pfarre St. Andrä teil. Bürgermeisterin Kahr freute sich besonders über den Baum: „Der Weihnachtsbaum am Griesplatz ist ein bewusstes Zeichen: Die Bewohner:innen sollen wissen, dass man an sie denkt und den Platz nicht vergisst, der eigentlich mehr verdient hätte. Ich wünsche allen Bezirksbewohner:innen viel Gesundheit, ein gutes Zusammenleben und dass niemand in diesen Tagen alleine sein muss.“ Für die musikalische Umrahmung sorgten die beiden Kunstuni-Studenten Lazar Šarenac und Uroš Silaški aus Serbien, die mit Trompete und Posaune weihnachtliche Klänge verbreiteten.