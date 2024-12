Klagenfurter Bar seit 28 Jahren geöffnet: „Ist nicht alltäglich“

1996 wurde die „GATES Lifestyle Bar“ am Waagplatz in Klagenfurt eröffnet, seitdem hat man auch nie wirklich zu gehabt – abgesehen von der Zeit in der Corona-Pandemie. Bis heute sind das also fast 10.000 Tage! Besitzer der ersten Stunde ist dabei Wolfgang „Picco“ Radda, seinerzeit war es noch ein Internet Café, im Laufe der Zeit wurde es zur Bar mit internationalem Publikum.

Betrieb wird nachhaltig geführt

Außerdem führt Radda seinen Betrieb mittlerweile nachhaltig: Seit 2018 gibt es ausschließlich Naturstrom, plastikfreie und regionale Produkte. Das Energie-Forum-Kärnten hat das „Gates“ dafür sogar ausgezeichnet. Regelmäßig finden Konzerte und Veranstaltungen statt. „Dass eine Bar über so viele Jahrzehnte erfolgreich geführt wird, immer offen hat und nie den Besitzer gewechselt hat, ist nicht alltäglich. Daher herzliche Gratulation an Wolfgang Radda für seinen Erfolg mit dem Gates“, so Bürgermeister Christian Scheider.

Gründungsmitglied der Diskothek „Fabrik“

Radda war außerdem Gründungsmitglied der Diskothek „Fabrik“ und jahrelang Teil der Beachvolleyball-, Altstadtzauber- und Harley Treffen-Gastronomie. In Würdigung und Anerkennung seiner besonderen Verdienste und Leistungen im gastronomischen Bereich, insbesondere als langjähriger Betreiber der „GATES Lifestyle Bar“, erhielt Radda die offizielle Dank- und Anerkennungsurkunde der Stadt Klagenfurt.