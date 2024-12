„Chaos im Gemeinderat“: Magistratsdirektorin muss weiter warten

Die Gemeinderatssitzung in Klagenfurt musste am heutigen Mittwoch, 4. Dezember 2024, abgebrochen werden.

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 17:38 / ©Screenshot Stadt Klagenfurt / Gemeinderatssitzung

„Völliges Chaos im Gemeinderat.“ Mit diesen Worten beschreibt die FPÖ Klagenfurt die am heutigen Mittwoch, 4. Dezember 2024, stattgefundene Gemeinderatssitzung. Auch die ÖVP spricht in einer Aussendung von „Chaos“. Eine Abstimmung hätte dieses verursacht und schließlich sogar für einen Abbruch der Sitzung gesorgt. Laut FPÖ-Aussendung sei diese nicht nur „gar nicht notwendig“ gewesen sondern sogar „falsch gezählt“ worden.

ÖVP: „Bürgermeister Scheider ist für die gesprengte Sitzung verantwortlich“

Die ÖVP findet dafür auch gleich einen Schuldigen: „Bürgermeister Scheider ist für die gesprengte Sitzung verantwortlich.“ Dies hat nun auch weitreichende Folgen. Mit dem 5. Dezember 2024 hätte nämlich Klagenfurts neue Magistratsdirektorin, Isabella Jandl, starten sollen, das wird nun weiter nach hinten verschoben. Zudem würden laut FPÖ nun auch alle Mitarbeiter des Magistrates „durch den nicht erfolgten Lohnabschluss in der Luft hängen“. „Das Bild, das wir nach außen abgeben, ist verheerend“, so ÖVP-Klubobmann Julian Geier.

©5 Minuten ÖVP-Klubobmann Julian Geier sieht ein „verheerendes Bild“, das Klagenfurt nach außen abgebe.

FPÖ fordert neuerliche Gemeinderatssitzung

Die FPÖ fordert nun die „sofortige Einberufung einer neuerlichen Gemeinderatssitzung“. Der Klagenfurter Gemeinderat Andreas Skorianz erklärt dazu: „Dies ist in dringenden Fällen innerhalb von 24 Stunden möglich. Gleichzeitig muss dieses Chaos im Gemeinderat endlich ein Ende haben.“ In einer Aussendung der Stadt lädt Bürgermeister Christian Scheider zu einem Pressegespräch am morgigen Donnerstag, 5. Dezember 2024. Das Thema: Aufklärung zur heutigen Gemeinderatssitzung und weitere Vorgehensweise.

© Montage: 5 Minuten & Stadtpresse / FPÖ Gemeinderatsclub/Branz FPÖ-Gemeinderat Andreas Skorianz fordert die „sofortige Einberufung einer neuerlichen Gemeinderatssitzung“.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.12.2024 um 18:08 Uhr aktualisiert