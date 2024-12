Sexuelle Belästigung: Grazerin beim Laufen „auf Hintern geklatscht“

Laut der Social-Media-Plattform Reddit soll es in letzter Zeit öfter zu Belästigungsfällen bei der Grazer Mur gekommen sein. Laut einem Nutzer der Plattform hat „ein Typ am Fahrrad beim Vorbeifahren“ einer Freundin des Users beim Laufen an der Mur „auf den Hintern geklatscht“. Weiter heißt es: „Von 3 Mal laufen gehen, ist es ihr 2 Mal passiert. Einmal war es sogar so fest, dass es einen Abdruck hinterlassen hat.“

©Screenshot Reddit Laut dem Reddit-Posting wurde eine Grazerin beim Laufen an der Mur belästigt.

Mehrere Fälle von sexueller Belästigung bei Grazer Mur

Handelt es sich hier um einen Einzelfall oder häufen sich solche Belästigungsfälle bei der Grazer Mur? „Sexuelle Belästigungen wurden im gesamten Stadtgebiet immer wieder zur Anzeige gebracht, selten bzw. gelegentlich auch am Murradweg bzw. zeigen Frauen an, dass Männer vor ihnen masturbieren“, berichtet Fritz Grundnig, Chefinspektor der Polizei Steiermark auf Anfrage von 5 Minuten. Auch, dass einer Frau auf das Gesäß gegriffen wird, wurde schon bei der Polizei gemeldet. „Meist bleibt es bei dieser Belästigung und der Täter entfernt sich gleich wieder“, führt Grundnig aus und erläutert weiter: „Eine aussagekräftige und detaillierte Statistik dazu gibt es nicht.“

Onanierender Mann bei Mur stellt Polizei vor ein Rätsel

„Vereinzelt wurden Joggerinnen belästigt“, informiert Grundnig. Dies soll ihm zufolge jedoch eher selten vorkommen. „Es gab im Vorjahr Meldungen über einen masturbierenden Mann am Murradweg – es wurde mit verstärkter Streifentätigkeit reagiert – der Täter konnte nicht ausgeforscht werden“, berichtet der Chefinspektor von ähnlichen Fällen.