Calvin Kleinen sucht jetzt bei österreichischem TV-Format die große Liebe

Calvin Kleinen, bekannt aus zahlreichen Reality-Shows, zieht in die „Match in Paradise“-Villa, um die Liebe seines Lebens zu finden – ab 16. Dezember auf JOYN. Wird er dieses Mal den richtigen Match finden?

Ab Mitte Dezember wird die griechische „Match in Paradise“-Villa wieder zum Schauplatz von Flirts und großen Gefühlen. Einer der neuen Bewohner ist der deutsche Reality-Star und Rapper Calvin Kleinen. Bekannt aus Formaten wie „Promi Big Brother“ und „Promis unter Palmen“, möchte er in der 2. Staffel der Dating-Show nun sein Glück in der Liebe finden.

Lange Liste an TV-Auftritten

Calvin Kleinen ist kein Neuling, wenn es um Reality-TV geht. Nachdem er in mehreren Shows zu sehen war, darunter auch seine eigene JOYN-Show „Calvin am Goldstrand“, ist der 32-Jährige mittlerweile vielen Zuschauern ein Begriff. Doch trotz seiner Bekanntheit hat es in den vergangenen Jahren mit der Liebe nicht wirklich geklappt. Wird es diesmal anders?

Keine festen Vorstellungen von der Traumpartnerin

Calvin selbst betont, dass er keinen festen „Typ“ Frau habe. Für ihn sind es vor allem Authentizität und Fürsorglichkeit, die eine Frau auszeichnen sollten. „Ich will, dass sie mich flasht, einfach so, wie sie ist“, beschreibt er seine Vorstellung. In der „Match in Paradise“-Villa wird er wohl genau das suchen: Eine Frau, die ihn mit ihrer Art und Persönlichkeit überzeugt.

Neue Singles, neue Chancen

In der zweiten Staffel von „Match in Paradise“ treffen die Singles aufeinander, bevor sie sich das erste Mal persönlich begegnen. Zunächst bewerten sie sich gegenseitig über eine App und bilden erste Matches. Diese müssen dann zeigen, ob sie mehr als nur optische Anziehung teilen. Denn wer kein passendes Match findet, könnte die Villa schon bald wieder verlassen.

„Match in Paradise“ – ein Dating-Abenteuer ohne Handys

Ein besonderes Merkmal der Show ist, dass die Teilnehmer ohne Handys und Ablenkungen von außen in der Villa leben. Auf der Suche nach der großen Liebe müssen sie sich ohne die typischen Hilfsmittel wie Dating-Apps oder sozialen Medien kennenlernen und entscheiden, wer ihr Herz erobern könnte.

