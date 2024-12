Flughafen Klagenfurt hat neue Flugziele: Das sind die nächsten Schritte

Payer: Neue Strecken und mehr Flüge sind wichtig für Tourismus, Wirtschaft, die Region generell und natürlich um den Flughafen wieder in Schwung zu bringen. Um den Flughafen finanziell dauerhaft auf solide Beine zu stellen, muss zusätzlich rasch und zielgerichtet investiert werden, damit Einnahmen in allen Bereichen des Unternehmens nachhaltig steigen.

Wildt: Zum Beispiel durch Vermietung und Verpachtung. Wir investieren in Projekte, durch die wir dauerhaft hohe Einnahmen erwarten. Solche Projekte sind zum Beispiel Hangars, Büroräumlichkeiten oder Eventflächen. Darüber hinaus haben wir über 400.000m2 freie Flächen am Flughafenareal, die ausgeschrieben und verpachtet werden. Die Pachteinnahmen fließen dann direkt in die Flughafenbetriebsgesellschaft.

Payer: Allein die Liegenschaften im Süden sind mit 250.000m2 zusammenhängender Fläche sehr begehrt, weil so große Areale in Zentralräumen mit guter Anschließung in ganz Österreich Mangelware sind.