Achtung, Glatteisgefahr: Wo es am Freitag rutschig wird

Gefährliches Glatteis auf den Straßen: In Niederösterreich, Oberösterreich und Wien droht am Freitagmorgen Glatteisgefahr. Auch das Ennstal in der Steiermark und das Inntal in Tirol sind betroffen.

Gefährliches Glatteis auf den Straßen: In Niederösterreich, Oberösterreich und Wien droht am Freitagmorgen Glatteisgefahr. Auch das Ennstal in der Steiermark und das Inntal in Tirol sind betroffen.

Mit sinkenden Temperaturen und anhaltenden Niederschlägen erwartet Österreich am Freitagmorgen, dem 6. Dezember 2024, gefährliche Straßenverhältnisse. Besonders in Niederösterreich, Oberösterreich und Wien könnte es in der Nacht zu Glatteisbildung kommen, wie GeoSphere Austria gegenüber 5 Minuten erklärt.

Problemzonen in der Steiermark und Tirol

Neben den östlichen Regionen könnten auch das Ennstal in der Steiermark und das Inntal in Tirol von glatten Straßen betroffen sein. Dort könnten die Kombination aus kalter Luft und feuchtem Wetter für rutschige Straßen sorgen. In Kärnten sind derzeit keine unmittelbaren Glatteisgefahren zu erwarten, jedoch könnte das Tief aus Oberitalien feuchte Luft nach Österreich bringen, was in den nächsten Tagen zu winterlichen Bedingungen führen könnte.

Genau Analyse für Freitag steht noch aus

GeoSphere Austria kündigte an, die Wetterlage am Donnerstagmorgen noch einmal genau zu analysieren. Ob eine offizielle Glatteiswarnung ausgegeben wird, hängt von den neuesten Wetterdaten ab. Verkehrsteilnehmer werden jedoch schon jetzt gebeten, besonders vorsichtig zu sein und ihre Fahrweise den winterlichen Verhältnissen anzupassen.

Wie bereitest du dich auf die Glatteisgefahr am Freitag vor? Ich werde den Verkehr meiden, wenn möglich. Ich passe meine Fahrweise an und fahre vorsichtiger. Ich bin nicht besorgt und fahre wie gewohnt. Ich werde öffentliche Verkehrsmittel nutzen. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.12.2024 um 19:33 Uhr aktualisiert