Stadt Villach lädt Bürger gratis ins Kino ein

Am 10. Dezember

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 20:04 / ©5 Minuten

Im Rahmen der österreichweiten Aktion „16 Tage gegen Gewalt“ lädt das Frauenreferat der Stadt Villach derzeit zu einer Kinoaufführung im Stadtkino Villach ein. Am 10. Dezember wird um 18 Uhr der Film „Niemals selten manchmal immer“ aufgeführt. Das Filmdrama zeichnet dabei ein einfühlsames und tiefgehendes Porträt zweier Teenager-Mädchen, die sich auf den Weg zu einer Abtreibungsklinik in New York City machen. Wie die Stadt mitteilt, seien die kostenlosen Plätze limitiert und Karten könnten hier reserviert werden.