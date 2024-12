Schallplattenbörse: Grazer Messer wird zum Vinyl-Paradies

Am Sonntag findet eine Schallplattenbörse in Graz statt

Drei Mal im Jahr dreht sich in der Grazer Messer alles um Vinyl. Zahlreiche Anbieter verkaufen Platten der unterschiedlichsten Genres. Von Rock über Metal bis hin zu Oldies – „erlaubt ist alles, was Vinyl ist“, so heißt es in der Veranstaltungsbeschreibung. Schellacks, CDs, DVDs, Soundtracks, Spielfilme, Autogramme, Konzert- und Filmplakate runden das Angebot ab.