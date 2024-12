Vier Geschäfte ausgeraubt: 13- und 14-Jähriger in Wien festgenommen

Die Polizei nahm zwei Jugendliche nach einer Serie von Einbrüchen in Wien-Brigittenau fest. Sie hatten mehrere Geschäfte ausgeraubt und wurden mit Diebesgut in der Nähe des letzten Tatorts aufgegriffen.

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 20:20 / ©Adobe Stock/ Frank Gärtner

Dienstagmorgen, dem 3. Dezember 2024, gelang es der Wiener Polizei, zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren festzunehmen, die in eine Reihe von Einbrüchen in Brigittenau verwickelt waren. Zwischen 3 und 4.30 Uhr brachen die beiden in vier verschiedene Geschäfte ein, darunter eine Tankstelle, ein Blumengeschäft und zwei Trafiken.

Zeugin führt Polizei zum Tatverdächtigen

Dank der Aufmerksamkeit einer Zeugin, die die Polizei alarmierte, konnten die Beamten die Jugendlichen unweit des letzten Tatorts stellen. Bei der Kontrolle fanden die Einsatzkräfte mehrere Hundert Euro an Diebesgut. Das sichergestellte Diebesgut wurde konfiszieren, und die Jugendlichen wurden vorläufig festgenommen.

13-Jähriger zurück in Wohneinrichtung, 14-Jähriger auf freiem Fuß

Nach der Klärung des Sachverhalts wurde der 13-Jährige in seine betreute Wohneinrichtung zurückgebracht. Der 14-jährige wurde nach seinem Geständnis, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien, auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum-Ost, weitergeführt. Dabei wird auch untersucht, ob noch weitere Tatverdächtige in die Einbrüche involviert sind.