Autodiebe in Wien: Festnahmen nach Serie von Einbrüchen

Festnahme nach Einbruch in Wien: Die Polizei konnte die Täter schnell fassen.

Festnahme nach Einbruch in Wien: Die Polizei konnte die Täter schnell fassen.

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 20:21 / ©Foulon Richard/Pixabay

Am Dienstag, 3. Dezember 2024, kam es in Wien zu mehreren Festnahmen im Zusammenhang mit Fahrzeugaufbrüchen. Im Bezirk Währing konnte die Polizei zwei Tatverdächtige nach einem Sofort-Einsatz festnehmen. Die beiden Männer im Alter von 16 und 18 Jahren sollen in ein Fahrzeug eingebrochen und Geld gestohlen haben.

Zeuge führt Polizei zum Täter

Ein aufmerksamer Zeuge, der die Polizei verständigte, half den Tätern auf die Spur zu kommen. Die Verdächtigen wurden noch vor Ort identifiziert und verhaftet. In Wien-Favoriten konnte eine weitere Festnahme erfolgen. Ein 29-jähriger Rumäne wurde von der Polizei der Inspektion Van der Nüll Gasse nach einem Einbruch in ein Auto geschnappt.

Festnahme nach Flucht in Wohnhaus

Als der Besitzer des Fahrzeugs zurückkehrte, flüchtete der Täter zunächst in ein nahegelegenes Wohnhaus. Die Beamten konnten den Mann dort festnehmen und das Diebesgut sicherstellen. Die Ermittlungen wurden mittlerweile an das Landeskriminalamt Wien übergeben, das nun mögliche weitere Täter und Verbindungen zwischen den Einbrüchen untersucht.