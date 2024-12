Schwere Unwetter verwüsteten Garten: „Adrian nutzte ihn als Rückzugsort“

Veröffentlicht am 4. Dezember 2024, 20:29 / ©FF Kaning

Schwere Unwetter haben Ende August Teile der Oberkärntner Gemeinde Baldramsdorf (Bezirk Spittal an der Drau) verwüstet – so auch das Haus und den Garten der Familie Mitterer. Wir haben bereits über das schwere Schicksal der Familie berichtet und ebenfalls zum Spenden aufgerufen. Mehr dazu hier: Nach Epilepsie-Drama folgte Unwetter: Familie auf Spenden angewiesen. Nun berichtet die Feuerwehr Kaning, dass sie gemeinsam mit den Zechburschen Kaning eine Spende von 1.500 Euro an die Familie übergeben haben.

Adrian hatte 100 epileptische Anfälle täglich

Besonders hart hat das Unwetter nämlich den beeinträchtigten Sohn Adrian getroffen, der den Garten gerne als Rückzugsort nutzte. Bis zu seinem zweiten Lebensjahr hat sich der Bub noch normal entwickelt, doch plötzlich verschlechterte sich sein Zustand drastisch. Täglich 100 epileptische Anfälle machten ihm zu schaffen, etwas später erhielt er dann auch noch die Diagnose Autismus.

Adrian ist rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen

Seit 2019 ist er – einer Kopfoperation sei Dank – anfallsfrei, dennoch befinde er sich auf dem Entwicklungsstand eines Dreijährigen, habe eine eingeschränkte Sehkraft und sei nicht in der Lage zu sprechen, erklärt die Feuerwehr weiter. „Er ist rund um die Uhr auf Hilfe angewiesen“, wissen die Florianis. Abschließend hofft man, mit der Spende der Familie in dieser schwierigen Zeit ein wenig Unterstützung bieten zu können.