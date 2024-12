Schneemangel in den Alpen: Studie zeigt alarmierende Entwicklung

Deutliche Abnahme bereits seit den 1980er-Jahren. Eine neue Studie zeigt: In den Alpen fiel in den letzten 100 Jahren um 34 Prozent weniger Schnee. Besonders stark betroffen sind Regionen unterhalb von 2.000 Metern.

Deutliche Abnahme bereits seit den 1980er-Jahren. Eine neue Studie zeigt: In den Alpen fiel in den letzten 100 Jahren um 34 Prozent weniger Schnee. Besonders stark betroffen sind Regionen unterhalb von 2.000 Metern.

In den vergangenen 100 Jahren hat der Schneefall in den Alpen erheblich abgenommen. Das geht aus einer Studie von Eurac Research in Bozen hervor, die Daten aus dem Zeitraum von 1920 bis 2020 untersucht hat. Studienautor und Umweltmeteorologe Michele Bozzoli fasst zusammen: „Die Entwicklung des Neuschneefalls in den Alpen ist stark negativ, wir können von einem Gesamtrückgang von 34 Prozent sprechen.“

Tieflagen besonders betroffen

Die stärkste Abnahme betrifft Regionen unterhalb von 2.000 Metern, besonders in Italien, Slowenien und Teilen der südlichen österreichischen Alpen. Dort ist der Rückgang besonders drastisch. In den nördlichen Alpen, darunter die Schweiz und Nordtirol, spielt die Höhenlage eine wichtige Rolle. Hier lag der Rückgang bei 23 Prozent, während in den südwestlichen Alpen die Hälfte des Schneefalls verloren ging.

Temperaturanstieg als Hauptfaktor

Obwohl die Niederschläge in den Wintermonaten zugenommen haben, fällt in tieferen Lagen immer öfter Regen statt Schnee. In höheren Regionen bleibt der Schneefall dank kühler Temperaturen bestehen, aber in Teilen der südwestlichen und südöstlichen Alpen haben die stark gestiegenen Temperaturen dazu geführt, dass es auch dort immer öfter regnet statt schneit.

Schnee ist unverzichtbar

Bozzoli betont die weitreichenden Folgen: „Der Schnee ist essenziell für die Wasserverfügbarkeit. Ohne das Schmelzwasser im Frühling können die Wasserreserven nicht aufgefüllt werden. Schnee schützt auch Gletscher und Böden vor Schmelze und Verdunstung.“ Der Rückgang der Schneemengen betrifft nicht nur den Wintersport, sondern auch die Versorgung mit Wasser, auf die zahlreiche Aktivitäten angewiesen sind.

Daten aus 46 Orten analysiert

Für die Studie wurden Daten aus 46 Orten im gesamten Alpenraum ausgewertet. Diese umfassten sowohl moderne Messungen von Wetterstationen als auch historische Aufzeichnungen, in denen Schneehöhen manuell dokumentiert wurden. Die Ergebnisse wurden im Fachjournal „International Journal of Climatology“ veröffentlicht. (APA/red. 4. 12. 24)