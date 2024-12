Ab Januar: Spektakuläre Eiskunst-Show in der Stadthalle Wien

Skater-Ensemble in Westernkostümen unter Lichtbällen: Die neue Show "No Limits" begeistert mit modernster Technik und atemberaubenden Choreografien.

Skater-Ensemble in Westernkostümen unter Lichtbällen: Die neue Show "No Limits" begeistert mit modernster Technik und atemberaubenden Choreografien.

Vor über 80 Jahren begann die Erfolgsgeschichte von Holiday On Ice in Ohio. Heute ist die Show ein globales Phänomen, das sich stetig weiterentwickelt. Mit der neuen Produktion „No Limits“, die im Januar in Wien zu sehen ist, will Produzent Peter O’Keeffe „den nächsten Schritt“ gehen und das Publikum mit einer völlig neuen Dimension des Eiskunstlaufs überraschen.

Virtuelle Welten und echte Kunst

Die Handlung der Show folgt einem Gamer-Paar und ihren virtuellen Avataren, die in verschiedenen Leveln gegeneinander antreten. Kreativdirektor Kim Gavin, der unter anderem für Adele und Robbie Williams arbeitet, ließ sich von Computerspielen inspirieren: „Man kann in der Cyberwelt von einer Sekunde auf die andere in verschiedene Welten eintauchen.“

Spektakuläre Kulissen und Technik

Die Avatare bewegen sich durch beeindruckende Szenen, von einer Wild-West-Kulisse über Gladiatoren-Arenen bis hin zu Stränden. Mit über 200 kinetischen Lichtbällen, LED-Wänden und Pyrotechnik werden atemberaubende Effekte erzielt. „Es gibt sogar Flammenwerfer und einen Pyro-Wasserfall“, berichtete Cheftechniker Kuba Szemberski stolz.

Mode und Präzision hinter den Kulissen

Mehr als 300 handgefertigte Kostüme wurden für die 36 Skater entworfen, häufig bleibt ihnen nur eine halbe Minute für einen Outfitwechsel. „Backstage ist alles perfekt durchchoreografiert“, erklärte Szemberski.

Sport bleibt im Fokus

Trotz des technischen Spektakels steht der Sport im Mittelpunkt. „Neue Wege der Performance am Eis sind wichtig, um das Publikum zu überraschen“, betonte Gavin. Julie Fontbonne, eine erfahrene Skaterin der Show, erklärte: „Das Ziel ist, so viele Akteure wie möglich gleichzeitig auf der Eisfläche zu haben.“ (APA/red. 4. 12. 24)